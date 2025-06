Ubriaco e positivo alla cocaina in bici rifiuta il test in ospedale Trovato alla guida con 20 grammi di hashish

Nel weekend, i controlli dei Carabinieri di Cesena hanno messo in luce un trend preoccupante: la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non risparmia nemmeno i ciclisti. Un uomo, positivo alla cocaina e con 20 grammi di hashish in tasca, ha rifiutato il test in ospedale. Questo episodio evidenzia come la sicurezza stradale debba riguardare tutti, a prescindere dal mezzo di trasporto. La domanda è: quanto siamo disposti a rischiare per

Controlli sulle strade nel fine settimana da parte dei Carabinieri di Cesena, non sono mancate le denunce, in particolare un ciclista è stato denunciato per “guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamento tossicologico”. Controllato alla guida della propria bici, è stato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Ubriaco e positivo alla cocaina in bici, rifiuta il test in ospedale. Trovato alla guida con 20 grammi di hashish

Approfondimenti da altre fonti

Cesena, gira in centro in bici e risulta positivo sia all’alcoltest che alla cocaina: scatta la denuncia

Secondo corriereromagna.it: I Carabinieri di Cesena hanno effettuato una serie di controlli in centro, con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di due persone.

Ubriaco in bici: dopo un anno viene arrestato e passa sei mesi di carcere

Segnala msn.com: Sei mesi in carcere dopo essere stato fermato ubriaco in bicicletta ... da una pattuglia di polizia mentre si trovava in bici. Appariva alterato, a causa dell’alcol bevuto, e i controlli ...

Ubriaco e senza patente investì e uccise ragazzino in bici, automobilista condannato a 7 anni

Come scrive ilmessaggero.it: I due ragazzi in bici, Valentino Colia e un'amica ... Sottoposto all'alcol test l'autista risultò positivo; guidava inoltre senza patente valida. La sentenza Oggi al termine del processo con ...