Uber sbarca a Rimini abbiamo simulato una corsa | quanto costa un viaggio? Il confronto con i taxi

Hai in programma un viaggio a Rimini? La città romagnola si arricchisce di nuove opportunità: Uber è finalmente arrivato! Abbiamo simulato una corsa e il costo è davvero competitivo. Con l’arrivo di questa app, i tradizionali taxi potrebbero dover rivedere le loro strategie. Scopri come questo cambiamento si inserisce nel panorama delle nuove mobilità e perché potrebbe rivoluzionare il tuo modo di muoverti. Non perdere l’occasione di sperimentarlo!

Hai in programma un viaggio nella città di Rimini? Ora è possibile prenotare un Uber. Da qualche giorno anche nel Riminese, attraverso l’applicazione, è attivo il collegamento diretto tra passeggeri e autisti. In circolazione al momento non ci sono molte auto, che aumentano solo nei periodi dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Uber sbarca a Rimini, abbiamo simulato una corsa: quanto costa un viaggio? Il confronto con i taxi

