Tuttosport – ora il City ha due obiettivi sul mercato

Il Manchester City non si ferma mai e punta a rinforzare la sua rosa per rimanere in cima al calcio europeo. Oltre a Reijnders, i Citizens sono interessati a Rayan Ait-Nouri, un terzino sinistro promettente del Wolverhampton. In un mercato sempre più competitivo, la ricerca di giovani talenti è fondamentale. Chi sarà il prossimo a vestire la maglia dei campioni d'Europa? Gli appassionati sono in attesa!

2025-06-02 17:45:00 Non lascia di certo indifferenti l'ultima news di Tuttosport: City, non solo Reijnders: gli obiettivi sul mercato. Intanto, sul fronte mercato, per risolvere una volta per tutte il problema del terzino sinistro i Citizens avrebbero messo gli occhi su Rayan Ait-Nouri, 23enne algerino del Wolverhampton: l'obiettivo è trovare un accordo prima della partenza per gli Usa e averlo subito a disposizione. Sempre stando alla stampa inglese, ci sarebbero stati anche i primi contatti con il Lione per il 21enne Rayan Cherki, 12 gol in 44 partite nell'ultima stagione, che ha una valutazione oltre i 40 milioni.

