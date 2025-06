Tutto pronto per la quarta edizione del premio ' Virginia Musto'

Sabato 7 giugno 2025, il Chiostro del Seminario Vescovile di Aversa si trasformerà in un palcoscenico per la quarta edizione del Premio Virginia Musto. Un evento che celebra il talento giovanile e la memoria della giovane Virginia, richiamando l’attenzione su un tema attuale: l'importanza di valorizzare le nuove generazioni. Un’occasione imperdibile per scoprire storie ispiratrici e contribuire a costruire un futuro migliore!

Sabato 7 giugno 2025, dalle 20,30, il Chiostro del Seminario Vescovile di Aversa ospiterà la quarta edizione del Premio Virginia Musto – Città di Aversa, promosso dall'Associazione Virginia Vita, fondata da Paolo Musto e Annamaria Pagano in memoria della figlia Virginia, giovane studentessa

