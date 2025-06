Tutto pronto per la grande Festa finale di Scuola in Fattoria

Il 5 giugno, il piazzale dell'istituto “Pascoli-Giovinazzi-Surico” di Castellaneta si trasformerà in un palcoscenico di emozioni per la grande festa finale di “Scuola in Fattoria”. Questo progetto non è solo un evento, ma un'opportunità unica per i ragazzi di scoprire il legame tra educazione e agricoltura. In un'epoca in cui il ritorno alla natura è sempre più centrale, questa festa celebra il futuro dei nostri giovani agricoltori! Non

Si terrà giovedì 5 giugno, a partire dalle 16:30 nel piazzale dell'istituto comprensivo "Pascoli-Giovinazzi-Surico" di Castellaneta, la festa finale di "Scuola in Fattoria", progetto ideato e promosso ogni anno dall'area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia: dai banchi di scuola alle aziende agricole e di trasformazione per permettere ai giovani studenti del territorio di conoscere tutte le fasi della filiera, dal produttore al consumatore. La conclusione del progetto, come detto, si terrà con un grande evento patrocinato dall'istituto scolastico e dal Comune di Castellaneta.

