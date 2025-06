Tutto il fiato che serve | la forza delle donne nello sport

Al Teatro Dal Verme, il 3 giugno, si celebra la terza edizione di "Tutto il fiato che serve", un evento Sky che esalta la forza delle donne nello sport. Con il patrocinio del Comune di Milano, l'incontro promuove valori essenziali come rispetto e collaborazione, creando un ponte tra storie reali e digitali. Scopri come queste narrazioni possono ispirare un cambiamento profondo nella societĂ contemporanea. Non perdere l'occasione di ascoltare!

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell'evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l'ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. L'evento continua con un incontro sul ruolo delle donne nello sport, moderato da Federica Lodi, giornalista Sky Sport, con ospiti Josefa Idem, Campionessa olimpica e Giorgia Minzoni, canoista.

Tutto il fiato che serve: la forza delle donne nello sport

