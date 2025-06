Tutti vogliono Vieira ma il Genoa è pronto a blindarlo

Il Genoa ha deciso di blindare Patrick Vieira, un segnale forte in un mercato dove gli allenatori sono sempre più al centro delle trattative. La scelta di puntare su Vieira non è solo una questione di risultati, ma rappresenta anche una visione a lungo termine per la squadra. Con il trend crescente di investire su tecnici giovani e promettenti, il suo futuro potrebbe rivelarsi cruciale per la rinascita del club. Chi avrà il coraggio di sfidarlo?

Sembrava poter essere un'estate abbastanza tranquilla per Patrick Vieira. Il grande ballo degli allenatori in Serie A non doveva esser affar suo, le società avevano rivolto lo sguardo altrove, tranquillizzando anche il Genoa che vuole ripartire dal francese dopo l'ottimo campionato concluso ben.

Segnala genovatoday.it: Tante squadre di Serie A stanno cambiando allenatore e Vieira è nel mirino di alcune di queste, ma il Genoa non vuole lasciarlo andare.

