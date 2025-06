Tutti per uno – Viaggio nel tempo le pagelle della terza puntata | la dedica di Ignazio 9 Amoroso incontenibile 8

“Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” è stato un trionfo di emozioni e ricordi, dove Il Volo ha incantato il pubblico con la sua musica e l’affetto che li unisce. La dedica di Ignazio, un 9 per l’amore che trasmette, e un 8 per la sua interpretazione, rivelano il potere della musica di unire generazioni. In un’epoca di distanze, questo show ci ricorda che l'amicizia e la memoria sono fondamentali per sentirci più vicini.

Musica, parole, sorprese, e un filo rosso: quello dell'affetto, della memoria che riemerge, dell'amicizia che diventa spettacolo. È così che il trio de Il Volo ha concluso Tutti per uno – Viaggio nel tempo, lo speciale in tre puntate andato in onda ogni lunedì su Canale5. Sul palco si sono alternate tre conduttrici d'eccezione, a cominciare da Antonella Clerici e per concludere con Vanessa Incontrada, protagoniste di una serata magica che culmina di certo nella musica più vera. Ignazio Boschetto, la dedica al figlio che sta per nascere, voto: 9. La scena si ferma e il tempo si sospende. Ignazio Boschetto guarda dritto in camera, si sistema la giacca con un gesto che cerca sicurezza.

