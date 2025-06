Tutti i mondi possibili Un' avventura nella grande biblioteca dell' evoluzione con Pievani

Scopri l’affascinante universo dell'evoluzione insieme al Professor Telmo Pievani! Il 5 giugno, al Teatro Petrarca di Arezzo, un viaggio tra scienza e filosofia ti aspetta. In un’epoca in cui la ricerca sulla biodiversità è più che mai cruciale, Pievani esplorerà “Tutti i mondi possibili”, svelando come le scelte evolutive influenzino il nostro presente. Non perdere l'occasione di ampliare i tuoi orizzonti!

Arezzo, 3 giugno 2025 – Il 5 giugno alle ore 21 al Teatro Petrarca, Arezzo Science Lab propone la conferenza del Professor Telmo Pievani dal titolo “Tutti i mondi possibili. Telmo Pievani è professore ordinario di Filosofia delle Scienze Biologiche all'Università degli Studi di Padova. Dal 2017 al 2019 è stato Presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica, il primo filosofo della scienza a ricoprire questa carica. Dal 2024 è visiting scientist presso l'American Museum of Natural History di New York. Collabora con il «Corriere della Sera». La serata ci porterà nel mondo dell'evoluzionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Tutti i mondi possibili. Un'avventura nella grande biblioteca dell'evoluzione" con Pievani

