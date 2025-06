Tutti i guai del centrodestra in stallo sulle elezioni regionali

Il centrodestra è in una fase di stallo preoccupante, con candidature che arrancano e alleanze in bilico. Mentre il tempo scorre e le elezioni regionali si avvicinano, emerge un dato interessante: questa situazione riflette un trend più ampio di disorientamento politico. In un'epoca in cui gli elettori cercano stabilità e visione, l'incertezza del centrodestra rischia di allontanare consensi preziosi. Come reagiranno i leader a questa sfida?

Com'è in stallo il centrodestra da Venezia in giù. Candidature a rilento, perdite di tempo, alleanze sulla graticola. E a pochi mesi dalla chiamata alle urne, il quadro nelle cinqu.

Secondo ilfoglio.it: In Veneto la Lega starebbe pensando di cambiare simbolo per non disperdere il consenso. In Toscana invece è FdI a dare le carte, mentre in Campania si profila il tutti contro tutti. A pochi mesi dalla ...

