Tutti gli appuntamenti del Disability pride 2025 a Milano

Milano si prepara a celebrare la quarta edizione del Disability Pride 2025, un evento che raddoppia le sue occasioni di incontro e riflessione. Quattro giorni ricchi di laboratori e dibattiti non solo per sensibilizzare sui diritti delle persone con disabilità , ma anche per costruire una comunità più inclusiva. Questo è un trend crescente nel nostro paese: l'attenzione verso l'inclusione e la valorizzazione delle diversità sta finalmente prendendo piede. Non perdere l'occasione di essere parte di questo cambiamento

Quarta edizione per il Disability pride di Milano, la manifestazione dedicata ai diritti delle persone che ogni giorno convivono con una disabilitĂ . Diversamente dalle edizioni precedenti, quest'anno la manifestazione raddoppia i suoi appuntamenti, con ben quattro giorni di laboratori, tavoli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Tutti gli appuntamenti del Disability pride 2025 a Milano

Leggi anche Calendario delle Sagre 2025: tutti gli appuntamenti dell'Aretino - Scopri il calendario delle sagre 2025 nell'aretino, dove tradizione e gastronomia si incontrano. Dalle manifestazioni storiche che celebrano oltre cinquant'anni di storia, alle nuove iniziative, ogni appuntamento offre un'esperienza unica tra sapori autentici e festeggiamenti coinvolgenti.

Segui queste discussioni sui social

**[Mobilitazione straordinaria della Marcia PerugiAssisi fino al 9 maggio. Tutti gli appuntamenti]( [articolo21.org/2025/05/mobilit…]( A Gaza e in Ucraina, nella Cisgiordania, in Libano, in Yemen, in Siria, in Sudan, in Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Disability Pride: dopo il successo di Torino nuovo appuntamento domani a Genova

Segnala osservatoriomalattierare.it: Come già abbiamo avuto modo di raccontare, l’appuntamento con il Disability Pride toccherà ... con la rete nazionale Disability Pride Network e con il patrocinio di Comune e Regione Liguria. Per tutti ...

Anche il Veneto avrà il sui Disability Pride. Gli appuntamenti d’anteprima

disabili.com scrive: In vista del grande evento di settembre, il Disability Pride Veneto promuove due appuntamenti online il 16 e 24 luglio ... Sono impegnate, insieme a MIL, nell’organizzazione di tutti gli eventi: ...

Verso il Disability Pride Veneto. Progetto di vita

Riporta ilbolive.unipd.it: Il secondo appuntamento è mercoledì 24 luglio, dalle 18.30 sul profilo Instagram del Disability Pride Veneto, con Laura Andrao ... Il progetto individuale raccoglie tutti i bisogni e i desideri della ...