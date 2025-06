Tutti colpevoli quindi vittime È il paradosso di Garlasco

Il caso di Garlasco svela un paradosso inquietante: in una comunità dove tutti sembrano colpevoli, ognuno diventa vittima della propria vulnerabilità. Dallo scandalo emerge non solo il dramma di un omicidio, ma anche un riflesso delle fragilità umane che ci circondano. In un’epoca in cui si cercano risposte nei comportamenti sociali, è fondamentale interrogarsi su cosa possa trasformare l'innocente in un potenziale colpevole. La verità fa paura, ma è

Del Prete Tutti colpevoli di qualcosa, quindi killer in potenza. Dunque vittime. È il paradosso di Garlasco. Parenti, amici, conoscenti: protagonisti e comparse di una scena apparecchiata da inchieste e sospetti come il migliore dei noir. Per diciotto anni sono state messe a nudo le loro fragilità, e con esse le nostre: carenze affettive, invidie, tradimenti, desideri repressi. Vizi privati che diventano pubbliche colpe. È il riflesso quasi teocratico di un Paese che ha deposto Dio senza un cambio di regime né di rito; uno Strapaese in cui, spenta la fede, si cerca la salvezza nell’aldiquà. E come ci si salva, su questa terra, se non puntando l’indice contro i peccati altrui? L’uomo morale, diceva Pier Paolo Pasolini, punta lo sguardo soltanto sulle proprie miserie; il moralista, invece, su quelle degli altri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tutti colpevoli, quindi vittime. È il paradosso di Garlasco

Leggi anche Sampdoria retrocessa in Serie C, tutti colpevoli: analisi di una stagione horror e come ripartire - La retrocessione della Sampdoria in Serie C segna la fine di una stagione horror, costellata da scelte sbagliate e prestazioni deludenti.

Approfondimenti da altre fonti

Tutti colpevoli, quindi vittime. È il paradosso di Garlasco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tutti colpevoli, quindi vittime. È il paradosso di Garlasco

quotidiano.net scrive: Del Prete Tutti colpevoli di qualcosa, quindi killer in potenza. Dunque vittime. È il paradosso di Garlasco. Parenti, amici, conoscenti: ...

Viareggio, tutti colpevoli. Ma ancora non è finita

Come scrive ilgiornale.it: Le foto delle 32 vittime della strage di Viareggio esposte ... aveva sollecitato il rigetto di tutti i ricorsi e chiesto la conferma della sentenza d'appello-bis, appellata da 13 imputati, dalla ...

La strage di Viareggio senza colpevoli. In Cassazione prescritti gli omicidi colposi delle 32 vittime. Appello bis per tutti solo per il disastro

Segnala ilfattoquotidiano.it: “In un Paese civile non può esistere che la morte orribile di 32 persone resti senza colpevoli e la prescrizione ... giustizia alle famiglie delle 32 vittime e all’intero territorio ...