L'estate si avvicina e con essa la caccia al tormentone, un fenomeno che trasforma le nostre giornate in un loop di note orecchiabili. Ma attenzione: pochi artisti riescono a catturare l'attenzione del pubblico. La formula magica? Un ritornello irresistibile e una dose di viralità, meglio se serviti su TikTok! Scopriremo insieme quali brani riusciranno a superare la prova del nove e restare impressi nella memoria collettiva. Sarà il tuo preferito?

Dal tormentone al tormento il passo √® breve e la ragione √® molto semplice: la stragrande maggioranza degli artisti, o presunti tali, di questo tempo vogliono un pezzo facile che faccia cantare e ballare, tutti sognano la hit virale con quel ritornello che inonda Tik Tok e che tutti canticchiano anche se non sanno di chi √® e nemmeno come si intitola la canzone. Il risultato di questa bizzarra monomania √® che le piattaforme streaming sono intasate da milioni di canzoni che aspirerebbero ad essere tormentoni, ma che invece sono solo scadenti ‚Äútormentini‚ÄĚ, nel migliore dei casi, o banalmente veri e propri tormenti per chi abbia un briciolo di sensibilit√† e gusto musicale. 🔗 Leggi su Panorama.it ¬© Panorama.it - Tutti ci provano ma pochi ci riescono: la complicata arte del tormentone estivo

