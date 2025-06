Tutta l’Italia canta in coro con Muti | Io e tremila voci | esperienza unica

Un momento magico ha travolto l'Italia: tremila voci unite in un coro strepitoso per celebrare la musica e la bellezza dell’arte. Riccardo Muti, icona indiscussa della direzione d'orchestra, ha guidato questa esperienza unica che ha unito generazioni e passioni. In un'epoca in cui l’isolamento sembra prevalere, il potere della musica dimostra ancora una volta di connettere i cuori. È il trionfo della comunità! Non è solo un concerto, è

"Ti amiamo", è l’acuto di una signora dalle tribune, settore dei soprani. "Mu-ti, Mu-ti", scandiscono i baritoni dal fondo del palazzetto auditorium. "Ric-car-do, Ric-car-do", intervengono i tenori. Accolto come una popstar, Riccardo Muti arriva sul palco del Pala De André, osserva il coro immenso che ha davanti ai suoi occhi, si mette le mani fra i capelli e quasi stenta a credere che tutto questo possa essere vero: "Nella mia carriera non ho mai avuto un’esperienza come questa", confessa con emozione. Sono arrivati in 3116 da tutta Italia rispondendo alla “chiamata alle arti“ del Maestro e delle “Vie dell’amicizia“ di Ravenna Festival: 106 corali, da Rivarolo Canavese in Piemonte a Corciano in Umbria, da Venezia a Lavarone (Trento) e naturalmente anche da Napoli e Molfetta, le città di Muti, più 1202 coristi che si sono iscritti individualmente, dai 4 agli 87 anni, tutti insieme per due giorni per cantare in uno spirito di suprema armonia, di fratellanza, di amicizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tutta l’Italia canta in coro con Muti: "Io e tremila voci: esperienza unica"

