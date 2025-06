Tutta la notte | il nuovo singolo di Nemi in radio dal 6 giugno

Dal 6 giugno, preparatevi a lasciarvi coinvolgere da “Tutta la notte”, il nuovo singolo di Nemi. Con melodie pop intime e malinconiche, la canzone esplora un amore intenso ma illusorio, riflettendo un sentimento che tocca molti di noi oggi. In un’epoca in cui le relazioni sono al centro della nostra vita, questo brano è una vera e propria poesia musicale. Non perderti l’occasione di ascoltarlo!

Dal 6 giugno 2025 sarà in rotazione radiofonica "Tutta la notte", il nuovo singolo di Nemi disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 30 maggio, ed è una canzone pop che racconta un amore intenso ma doloroso, quasi illusorio. Un pop intimo e malinconico. "Tutta la notte" è un brano pop emotivo, che affronta il tema di un amore tanto profondo quanto doloroso, quasi illusorio. L'amata è ritratta come una figura sfuggente e distante, simbolo di un legame che sembra sempre sul punto di dissolversi. La canzone è un grido silenzioso verso la ricerca di una connessione autentica, contrapposta al timore costante che tutto possa essere solo un'illusione.

