Fratelli d’Italia di Salerno lancia un appello alla tutela degli animali, sottolineando la necessità di un approccio sistematico e strutturato. Con l’attenzione crescente verso il benessere animale a livello globale, il Comune è chiamato a farsi promotore di iniziative che possano rispondere a questa sfida. Un'opportunità imperdibile per rendere la nostra comunità un faro di civiltà e rispetto, non solo per gli animali ma per tutti.

Fratelli d’Italia Salerno, tramite il portavoce cittadino Pietro Vuolo ed Elena Criscuolo (delegata per la tutela degli animali), sottolinea in una nota l’importanza di avviare anche a livello locale un "percorso concreto e strutturato per la tutela degli animali, in linea con le recenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Tutela degli animali, FdI Salerno: "Il Comune sia pronto ad accogliere la nuova normativa"

