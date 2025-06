Turisti cacciati dalla battigia di Rimini | Qui non potete stare E’ polemica

Rimini è teatro di una polemica che fa discutere: turisti invitati a lasciare la spiaggia per rispettare spazi riservati. Un episodio che solleva interrogativi sui confini tra libertà e regolamentazione. In un'estate in cui il turismo è in ripresa, questo caso mette in luce come l'equilibrio tra accoglienza e rispetto delle norme sia sempre più delicato. Quanto sono disposti a tollerare i visitatori prima di sentirsi a casa?

Rimini, 3 giugno 2025 – “Lì non si può stare. Quella zona della spiaggia deve restare libera. Lo dice anche l’ordinanza del Comune”. Quando il bagnino ha invitato la coppia di turisti ad alzarsi e a togliere i teli dalla spiaggia, è successo il finimondo. A dare manforte ai due turisti, che non capivano il motivo per cui dovevano spostarsi da lì, anche l’ex sindaco di Santarcangelo Mauro Vannoni, che insieme a loro si è messo a discutere con il bagnino. Non solo: hanno chiamato anche la polizia locale chiedendo di intervenire in difesa dei bagnanti. I vigili non sono andati e i turisti, alla fine, si sono spostati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turisti cacciati dalla battigia di Rimini: “Qui non potete stare”. E’ polemica

