Turisti assalto alle Cinque Terre Ma il sentiero a senso unico funziona

La Spezia, 3 giugno 2025 – A senso unico sul sentiero battuto da migliaia di turisti. Un esperimento che ha tenuto testa ai visitatori che nel week end in vista del 2 giugno hanno scelto la bellezza delle Cinque Terre. Un assalto comunque contenuto e gestito non soltanto dalle squadre dei volontari a presidio delle zone calde e affollate ma soprattutto dalla disciplina a senso unico di percorrenza del sentiero Monterosso-Vernazza aperto dalle 9 alle 14 per garantire la sicurezza dei visitatori e evitare i lunghi stop e gli ingorghi. E’ stato un primo assaggio di vera estate favorito dal meteo e dalle temperature decisamente estive anche, secondo le prime stime, nonostante gli alberghi e strutture ricettive tutte prenotate il numero delle presenze è stato inferiore non solo allo stesso periodo di un anno fa ma anche al più recente 1 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turisti, assalto alle Cinque Terre. Ma il sentiero a senso unico funziona

