Una giornata di festa sul Lago di Garda si è trasformata in tragedia: un turista tedesco ha perso la vita a causa di un malore, proprio nel giorno del suo 52° compleanno. Questo drammatico evento ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla salute, anche durante momenti di svago. Con l'estate che giunge al termine, riflettiamo sull'importanza di ascoltare il nostro corpo e adottare stili di vita più salutari.

Stava trascorrendo una giornata di festa sul Benaco, quando è morto all’improvviso, in acqua. A causare la tragedia, nel giorno del 52° compleanno, sarebbe stato un malore e forse un arresto cardiaco, anche se questo resta da appurare. Non vi sono cause esterne e l’annegamento è stato escluso. La vittima è un turista tedesco, deceduto ieri verso le 14 nel lago, davanti alla spiaggia Romantica di Manerba. Era in vacanza con la moglie nel camping Zocco ed era uscito per una nuotata quando è stato colto dal malore. La consorte, dopo averlo perso di vista per pochi minuti, lo ha scorto in acqua, immobile e a pancia in giù: galleggiava immobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turista accusa un malore e perde la vita in acqua

