Turismo Umbria capitale degli albergatori Il gruppo dei giovani al meeting estivo

L'Umbria si prepara a diventare il fulcro dell’ospitalità italiana! Da oggi fino a giovedì, la regione ospita il meeting estivo dei Giovani Albergatori Federalberghi 2025. Un'opportunità unica per oltre 60 giovani imprenditori del settore, che si riuniranno per condividere idee e strategie innovative. Questo evento non solo valorizza l'ospitalità umbra, ma segna un passo importante verso un futuro più sostenibile e competitivo nel turismo. Non perdere l'occasione di scoprire le novità

L’Umbria ospita per la prima volta, da oggi a giovedì, il meeting estivo nazionale dei Giovani Albergatori Federalberghi 2025. Oltre 60 giovani imprenditori del settore ricettivo, provenienti da ogni parte d’Italia e guidati dal neo eletto presidente nazionale Fabio Raimondo, saranno coinvolti in un fitto programma di attività - incontri istituzionali, seminari formativi, visite culturali, team building, esperienze naturalistiche, momenti di networking - che li porteranno in varie località dell’Umbria. Prima tappa Perugia, dove, all’Abbazia di San Pietro, ci sarà un incontro di benvenuto in cui faranno gli onori di casa la presidente Gaia Magrelli e il consiglio dei Giovani Imprenditori Federalberghi Umbria, e a cui parteciperà anche l’assessore regionale al turismo Simona Meloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo Umbria capitale degli albergatori. Il gruppo dei “giovani“ al meeting estivo

