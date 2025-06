Turismo serve più condivisione sugli eventi

Il turismo italiano ha bisogno di un cambio di rotta: più condivisione sugli eventi è la chiave per attrarre visitatori. Gli operatori del settore lo ripetono, ma la vera sfida è trasformare le parole in azione. Con l'autunno alle porte, è tempo di riflessioni e strategie. I dati che arriveranno saranno fondamentali, ma l'interesse per esperienze autentiche e coinvolgenti è già un segnale chiaro: il turismo deve evolvere!

Si può e si deve fare meglio. È questo il mantra degli operatori di categoria alla vigilia – e soprattutto al termine – di ogni stagione estiva. Saranno i numeri, generalmente divulgati in autunno, a dire se la città sia stata adeguatamente valorizzata, attraverso la messa a sistema delle risorse a disposizione. Intanto, però, un nuovo campanello d’allarme risuona nell’aria. " Soffriamo ancora una volta la carenza di tavoli del turismo – dice Nicola Mozzoni, presidente dell’Associazione Albergatori ‘Riviera delle Palme’: l’ultimo tavolo, in tal senso, è andato in scena la settimana scorsa – Quello più recente è stato un appuntamento puramente organizzativo riferito agli aspetti pratici, come le disposizioni sui parcheggi e i regolamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Turismo, serve più condivisione sugli eventi"

