Turismo presenze in crescita trainate dagli stranieri | italiani ' bloccati' dall' inflazione

La Toscana si prepara a un'estate promettente, con un aumento delle presenze turistiche alimentato dagli stranieri, mentre gli italiani restano frenati dall'inflazione. Questo scenario riflette un trend globale: le destinazioni europee attirano sempre più visitatori internazionali. Un dato da non sottovalutare? I primi cinque mesi del 2025 potrebbero segnare un +1,1%, suggerendo che il turismo sta cercando di riprendersi, ma a che prezzo per i viaggiatori locali?

