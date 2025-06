Turismo e gite scolastiche cosa è cambiato a Reggio Calabria con Ryanair

turismo scolastico è un trend in crescita che sta trasformando Reggio Calabria in una meta ambita per le gite scolastiche. Grazie ai nuovi collegamenti Ryanair, le scuole possono facilmente raggiungere questa perla del Sud Italia, arricchendo l'offerta educativa con esperienze uniche tra storia e cultura. Questo non solo stimola l'economia locale, ma crea anche ricordi indelebili nei giovani. Un'opportunità imperdibile per scoprire le bellezze calabresi!

I collegamenti aerei hanno dato la spinta a un impulso turistico concreto per Reggio Calabria. Aspettando il debutto imminente della stagione estiva, oltre alle festività primaverili un banco di prova per il settore è stato in questi mesi anche l'indotto dei viaggi d'istruzione. Quello delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Turismo e gite scolastiche, cosa è cambiato a Reggio Calabria con Ryanair

