Turismo accessibile La guida delle strutture

Peccioli si distingue come pioniere del turismo accessibile con la nuova guida "Peccioli Destination4All" per il 2025. Non è solo un passo verso l'inclusività , ma un modello che può ispirare altri comuni italiani a seguire l'esempio. Con la Carta dei Valori Destination4All, il borgo celebra le sue radici, rendendo il turismo un diritto per tutti. Scoprire Peccioli è ora un'esperienza a portata di mano!

PECCIOLI È online la nuova guida 2025 " Peccioli Destination4All ", un modello concreto di turismo accessibile che guarda al futuro, senza dimenticare le proprie radici. Peccioli è il primo borgo d’Italia ad aver adottato la Carta dei Valori Destination4All, approvata dalla Fish – Federazione Italiana per i Diritti delle persone con disabilità e famiglie. ll Comune di Peccioli da sempre è attento all’accessibilità e negli ultimi anni ancora di più intraprendendo una collaborazione quadriennale con Village For All di Roberto Vitali. Village For All ha come missione rendere le destinazioni turistiche accessibili, mettere a conoscenza il turista delle varie possibilità presenti e come sfruttarle al meglio in base alle proprie esigenze, garantendo a ciascuno la propria vacanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo accessibile. La guida delle strutture

Leggi anche Turismo accessibile. Viaggia l’inclusione grazie al Gruppo FS - Il Gruppo FS promuove il turismo accessibile e l'inclusione, riconoscendo il diritto di tutti a viaggiare.

Cosa riportano altre fonti

Turismo accessibile. La guida delle strutture; Ecco la nuova guida sul turismo accessibile; Turismo sostenibile e accessibile: il nuovo volto dell’Europa parte da Bruxelles con IERFOP e il progetto ECOTOURS; Turismo accessibile: il Comune di Rimini presenta SpiaggiaLiberaTutti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Turismo accessibile. La guida delle strutture

Riporta lanazione.it: PECCIOLI È online la nuova guida 2025 "Peccioli Destination4All", un modello concreto di turismo accessibile che guarda al futuro, senza ...

A Peccioli la guida 2025 destination4all® punta su un turismo accessibile e inclusivo

Secondo gaeta.it: Peccioli si conferma leader nel turismo accessibile con la guida Destination4All® 2025, offrendo strutture inclusive e formazione per professionisti, in collaborazione con Village For All e Belvedere ...

TURISMO ACCESSIBILE: LA NUOVA GUIDA AL TURISMO SOCIALE

disabili.com scrive: La Guida al Turismo Sociale raccoglie preziosissime informazioni ... una dedicata ai servizi di supporto e una ai servizi di ospitalità e alle strutture ricettive accessibili alle persone con diverse ...