Una scossa di magnitudo 5.8 ha colpito la Turchia, scuotendo la provincia di Mugla e sorprendendo i cittadini mentre si affrettavano a mettersi in sicurezza. Questo evento drammatico riporta l'attenzione sui sismi che negli ultimi anni hanno colpito il Mediterraneo, un’area vulnerabile per la sua geologia unica. In un contesto globale di crescente attenzione alla sicurezza sismica, queste immagini ci ricordano l'importanza della preparazione e della resilienza.

Provincia di Mugla (Turchia), 3 giu. (askanews) - Le immagini del terremoto di magnitudo 5.8 che ha colpito la provincia di Mugla, nel Sud-Ovest della Turchia. Nei video delle telecamere di sorveglianza si vede il momento della scossa, con persone che escono in strada rapidamente dall'interno di un locale. Secondo quanto riferito dal ministro degli Interni turco, ci sono almeno un morto, una adolescente, e circa 70 persone ferite. L'epicentro è stato localizzato a 68km dal mare, a circa 10 km dalla località balneare turca di Marmaris. Il terremoto ha colpito alle 2.17 del mattino locali ed è stato avvertito anche nel Sud-Est della Grecia e nelle isole del Dodecaneso, tra cui Rodi, dove i turisti sono stati evacuati dal loro hotel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turchia, sisma di magnitudo 5.8 al largo di Marmaris

Leggi anche Turchia, sisma 5.8 nel sud-ovest - Nella notte, un terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso il sud-ovest della Turchia, un'area già vulnerabile a sismi, dimostrando ancora una volta la fragilità del nostro pianeta.

