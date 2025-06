Turchia sisma 5 8 nel sud-ovest

Nella notte, un terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso il sud-ovest della Turchia, un'area già vulnerabile a sismi, dimostrando ancora una volta la fragilità del nostro pianeta. Anche se al momento non si segnalano vittime o danni, questo evento ci ricorda l'importanza della preparazione e della resilienza in un contesto globale sempre più instabile. Rimanere informati è fondamentale.

3.11 Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito nella notte il sud-ovest della Turchia: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense Usgs. L'epicentro del sisma è stato registrato a 5 km a sud di Icmeler e l'ipocentro ad una profondità di 74 km. Non ci sono per il momento notizie di vittime, feriti o danni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Terremoto forte mag. 5.8 - Eastern Mediterranean, 24 km a sud da Marmaris, Provincia di Mugla, Turchia, martedì 3 giu 2025 alle 02:17 (Ora Istanbul) -. 🔗Cosa riportano altre fonti

Turchia, nuove scosse di terremoto: sisma 6.4 e 5.8 Richter, ci sono crolli e tanti feriti; il Video

Si legge su ilmeteo.it: Un nuovo violento terremoto di magnitudo 6.4 Richter si è verificato nel tardo pomeriggio di Lunedì 20 Febbraio al confine tra Turchia e Siria ... una forte magnitudo 5.8 è stata registrata ...

Le notizie dell’8 febbraio sul sisma in Turchia e Siria

fanpage.it scrive: dove sono stati dislocati dopo l’arrivo in Turchia ieri. Il sisma di magnitudo 7.9 dello scorso 6 febbraio 2023 è stato avvertito anche in Groenlandia, a oltre 5.500 chilometri di distanza dall ...

Terremoto in Turchia, il sisma filmato alle prime luci dell'alba: il cielo si illumina di lampi

Lo riporta lastampa.it: 9.00 – Centinaia gli edifici distrutti Centinaia gli edifici distrutti dal sisma ... Turchia, la corsa contro il tempo della gente del posto e i soccorritori alla ricerca di sopravvissuti 8. ...