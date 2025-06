Tumore alla vescica | fattori di rischio diagnosi precoce e terapia L’incontro con gli esperti

Firenze si prepara a un'importante iniziativa: il 4 giugno, esperti di oncologia e urologia dell’ospedale Annunziata incontreranno il pubblico per discutere del tumore alla vescica. Un'opportunità unica per informarsi sui fattori di rischio, la diagnosi precoce e le terapie disponibili. Questo incontro si inserisce in un trend crescente di sensibilizzazione verso la salute, fondamentale per combattere malattie sempre più diffuse. Non perdere l'occasione di conoscere meglio questa tematica vitale!

Firenze, 3 giugno 2025 – A Firenze un incontro pubblico sul tumore alla vescica all’Annunziata con i professionisti di Asl Toscana centro. Lo organizzano l’Oncologia e l’Urologia dell’ospedale in collaborazione con Aps Palinuro e con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli. Gli esperti dunque incontrano la popolazione domani mercoledì 4 giugno all’ospedale Santa Maria Annunziata per parlare del tumore della vescica, dei fattori di rischio, di diagnosi precoce e terapia (chirurgica e medica), di alimentazione e gestione stomie. L’incontro si terrà nell’Auditorium a partire dalle 10 fino alle 16 ed è organizzato dall’Oncologia e dall’Urologia dell’ospedale della Asl Toscana centro che ha sede a Ponte a Niccheri, con la collaborazione dell’associazione Aps Palinuro (Pazienti Liberi dalle Neoplasie (Uroteliali) e il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tumore alla vescica: fattori di rischio, diagnosi precoce e terapia. L’incontro con gli esperti

Leggi anche Tumore vescica, oncologo De Giorgi: "Neoplasia comune, puntare su prevenzione" - Il tumore della vescica rappresenta una delle neoplasie più comuni e s'inscrive tra le prime cause di preoccupazione oncologica.

