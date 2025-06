Tudor una questione Mondiale Tutto in 9 giorni | da traghettatore a prima scelta

Tudor sta vivendo un momento cruciale: in soli nove giorni può passare da traghettatore a protagonista indiscusso. La ripresa degli allenamenti per il Mondiale per Club segna una nuova era, e il croato è pronto a dimostrare il suo valore. Con la Champions a portata di mano, è il momento di scommettere su chi sa trasformare le sfide in opportunità. Riuscirà a conquistare il palcoscenico mondiale? La risposta potrebbe sorprendervi.

La ripresa degli allenamenti in vista del Mondiale per Club ha tanto il sapore di nuovo inizio e il croato non è mai stato così vicino a giocarsi (l'anno prossimo) la Champions che ha conquistato nei due mesi trascorsi a Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor, una questione Mondiale. Tutto in 9 giorni: da traghettatore a prima scelta

