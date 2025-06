Tudor Juve Sky | l’allenatore è al momento confermato! Domani il primo giorno di Comolli a Torino | ecco cosa potrebbe accadere

Il futuro di Igor Tudor alla Juventus si fa sempre più interessante! Confermato, l’allenatore affronterà una nuova sfida con il suo primo giorno di lavoro a Torino domani. Questo momento chiave coincide con un periodo di grande cambiamento nel mondo del calcio italiano, dove le squadre cercano nuove strategie per tornare ai vertici. Riuscirà Tudor a guidare i bianconeri verso un riscatto atteso? Non perdere i prossimi sviluppi!

Tudor Juve (Sky): l’allenatore è al momento confermato dai bianconeri. Tutti gli aggiornamenti sull’allenatore. Il futuro di Igor Tudor potrebbe essere ancora alla Juve. Al momento, come riportato da Di Marzio a Sky, l’allenatore è confermato dai bianconeri e, inoltre, nella giornata di domani, 4 giugno, sarà la prima volta di Comolli a Torino. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l’incontro tra il dg e l’allenatore. PAROLE – «Tudor è al momento confermato dalla Juve. Domani sarà il primo giorno di Comolli a Torino e quindi ci sarà anche l’incontro faccia a faccia con Tudor nei prossimi giorni». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve (Sky): l’allenatore è al momento confermato! Domani il primo giorno di Comolli a Torino: ecco cosa potrebbe accadere

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Questione allenatore: #Tudor un contratto per il prossimo anno ce l’ha quindi il topic potrebbe essere inutile ma quanto accaduto nell’ultimo mese continua a mantenerlo in allarme. Contatto con #Comolli già avvenuto, domani dovrebbe avvenire quello faccia Tweet live su X

Napoli, idea per la porta: Zion Suzuki del Parma. Il Genoa vuole blindare Patrick Vieira e gli offre il rinnovo. Le ultime novità su Tudor-Juve, la pista Al-Hilal per Barella e sulla possibilità Milan-Rabiot. Tweet live su X

Decisione condivisa anche nel summit che #Comolli e #Chiellini hanno fatto con #Elkann: la #Juventus riparte da #Tudor, eventuali decisioni sul futuro saranno prese dopo le valutazioni sul lavoro di campo. Testa al Mondiale per Club con lui, poi si vedrà. Ma Tweet live su X

