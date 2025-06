Tudor Juve Okaka è sorpreso dal suo percorso | Ha accompagnato i bianconeri fuori dalla crisi ma mai mi sarei aspettato questo

Stefano Okaka esprime la sua sorpresa per il brillante percorso di Igor Tudor alla guida della Juve. Un allenatore che, dopo un avvio difficile, ha risollevato le sorti bianconere, dimostrando che anche i momenti di crisi possono rivelarsi opportunità di crescita. In un calcio in continua evoluzione, la resilienza e la visione possono davvero fare la differenza. Chi sarà il prossimo a sorprendere? Le sorprese sono sempre dietro l'angolo!

Tudor Juve, Okaka promuove il percorso effettuato dal croato nella fase finale della stagione: tutte le dichiarazioni dell’attaccante sul mister. L’attaccante attualmente svincolato Stefano Okaka ha parlato a Tuttosport per analizzare il percorso effettuato da Igor Tudor, suo ex allenatore all’ Udinese, sulla panchina della Juve. Ecco le sue parole TUDOR JUVE – «Sicuramente in maniera positiva. Tudor è arrivato in un momento molto delicato e ha accompagnato la Juve fuori dalla crisi. Il calendario non era facile con tanti scontri diretti in trasferta, dai quali i bianconeri non sono mai usciti sconfitti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, Okaka è sorpreso dal suo percorso: «Ha accompagnato i bianconeri fuori dalla crisi, ma mai mi sarei aspettato questo»

Leggi anche Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

