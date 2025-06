Tudor Juve ogni giorno che passa è sempre più verso la permanenza! Delineata la posizione del club | cosa filtra per il futuro del tecnico

Igor Tudor sempre più saldo sulla panchina della Juventus: ogni giorno che passa, la sua permanenza diventa una certezza. In un contesto calcistico in continua evoluzione, la scelta di puntare su un allenatore che conosce a menadito la mentalità bianconera rappresenta un segnale forte per il futuro del club. Potrebbe essere l'inizio di una nuova era? La curiosità cresce e le aspettative aumentano!

Tudor Juve, ogni giorno che passa è sempre più verso la permanenza: tutti gli ultimissimi aggiornamenti. Il giornalista Luca Marchetti ha fornito un aggiornamento sul futuro di Igor Tudor, allenatore della Juve la cui permanenza in bianconero è sempre più probabile. PAROLE – «Ogni giorno si irrobustisce la posizione di Tudor, un ulteriore cambio potrebbe destabilizzare ancora di più. Con Tudor si va sul sicuro perché ha raggiunto l’obiettivo. O la Juve ha in mano l’allenatore che potrebbe convincere Comolli o Chiellini oppure le quotazioni di Tudor si alzano». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, ogni giorno che passa è sempre più verso la permanenza! Delineata la posizione del club: cosa filtra per il futuro del tecnico

Leggi anche Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Segui queste discussioni sui social

Michel #Platini: “#Conte o #Tudor per la panchina della #Juve. Non voglio immischiarmi, ma penso che sia molto importante avere buoni giocatori se la #Juventus vuole tornare a vincere. Non sono mai stato un grande innamorato del lavoro del… Leggi la discussione

Igor #Tudor: “Il mio futuro si deciderà prima del Mondiale per Club. Non sarebbe serio per me e per nessuno andare al Mondiale con un allenatore non confermato…”. #Juventus Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Tudor infastidito dalle tante voci: il retroscena sul caos allenatori Juve; Perché Tudor può restare sulla panchina della Juve. Il confronto con Comolli, le alternative; Tudor apre all'addio? Ingiusto il Mondiale con un allenatore non confermato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tudor, la telefonata di Elkann e l'incontro con Comolli. La nuova Juve e il ruolo di Chiellini

Come scrive msn.com: La rivoluzione bianconera prende piede: ufficiale il nuovo dg e pieni poteri all'ex leggenda ora in dirigenza. E il tecnico croato si rinsalda ...

Juventus, e adesso rimane Tudor? E con quale credibilità?

Si legge su ilbianconero.com: Da questo punto di vista si può già parlare di un momento storico per la Juventus, in senso ovviamente negativo. Prima, la scelta di Antonio Conte che dopo averci riflettuto qualche giorno ... ma come ...

Juve, al via l’operazione Mondiale. Tudor al timone, la priorità è il nuovo ds

Da repubblica.it: I bianconeri sono tornati a lavorare in vista del torneo negli Stati Uniti. Veiga verso il ritorno al Chelsea. Il tecnico incassa la fiducia di Elkann, ...