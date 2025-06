Tudor Juve cosa succede ora? Elkann lo ha rassicurato ma sarà decisivo quell’incontro | i possibili scenari per la panchina

La Juventus si trova in un momento cruciale: con Elkann che rassicura Tudor, il futuro della panchina è incerto ma ricco di potenzialità. Mentre la squadra punta alla Champions League 2025/26, l'incontro decisivo potrebbe cambiare le carte in tavola. Un passo falso ora potrebbe stravolgere strategie e ambizioni. Rimanere aggiornati è fondamentale: il destino della Vecchia Signora si gioca in questi frangenti delicati!

secondo la Gazzetta. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare della situazione riguardante la panchina della Juventus. La conquista della Champions League 202526 ha fatto sì che scattasse il rinnovo di automatico di Tudor, ma la Juve può ancora liberarsene pagando una penale. Uno scenario di cui il tecnico farebbe volentieri a meno e che la telefonata di Elkann sembra allontanare. Tuttavia sarà decisivo l’incontro con il nuovo dg Comolli: da lì si capirà se si andrà avanti insieme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, cosa succede ora? Elkann lo ha rassicurato, ma sarà decisivo quell’incontro: i possibili scenari per la panchina

Leggi anche Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tudor Juventus, il retroscena di Tuttosport: «È infastidito per le tante voci ma…». Cosa succede adesso

Segnala juventusnews24.com: Tudor Juventus, il retroscena di Tuttosport: «È infastidito per le tante voci ma…». Cosa succede adesso per quanto riguarda la panchina bianconera Gli ultimi giorni sono stati parecchio concitati in c ...

Juventus, senza Giuntoli ecco cosa succede con Osimhen e Tonali

msn.com scrive: In casa Juventus sta iniziando l`anno zero. Un altro, l`ennesimo. Stavolta si riparte da Giorgio Chiellini e Damien Comolli: una bandiera ...

Juventus, Tudor diventa un caso: “Si parte malissimo”

Si legge su calciomercato.it: Inizia a prendere forma, pian piano, la nuova Juventus, che si è data una risistemata innanzitutto dal punto di vista dirigenziale. Damien Comolli, come previsto, è il nuovo direttore generale, mentre ...