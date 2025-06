Tudor Juve Balzarini frena | La mia sensazione è che non si sia ancora deciso nulla Tre nomi in caso di mancata conferma del tecnico

La Juventus vive un momento di attesa: Balzarini ha svelato che la panchina bianconera è ancora in bilico. Con Tudor in discussione, tre nomi emergono per il futuro della squadra. Questo scenario si inserisce in un trend più ampio nel calcio italiano: l'incertezza sulle panchine sta diventando la norma. Sarà un'estate calda per i tifosi? In gioco non c'è solo il tecnico, ma anche la nuova identità del club!

Tudor Juve, Balzarini: «Non si è ancora deciso nulla». Il commento sulla panchina dei bianconeri e sul futuro dell’allenatore. Gianni Balzarini, di Sport Mediaset, così sul nuovo allenatore della Juve. Le dichiarazioni su Tudor e gli ultimi nomi per i bianconeri. BALZARINI – «La mia sensazione è che non si sia ancora deciso nulla. Se arrivano, come si legge, delle rassicurazioni su Tudor, perché non arriva un comunicato che dice Tudor sarà l’allenatore della Juventus anche dopo il mondiale per club? Domanda. Perché evidentemente al di là delle rassicurazioni che apprendiamo sotto forma di indiscrezione evidentemente qualche porticina aperta ancora c’è. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, Balzarini frena: «La mia sensazione è che non si sia ancora deciso nulla. Tre nomi in caso di mancata conferma del tecnico»

Leggi anche Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

