Tudor Juve Aghemo accresce le quotazioni di permanenza del tecnico | Non è da escludere che possa essere confermato anche dopo il Mondiale per Club C’è un punto a suo favore

Igor Tudor potrebbe restare alla Juventus anche dopo il Mondiale per Club, secondo le recenti dichiarazioni di Paolo Aghemo. Questa notizia rivela un trend intrigante nel calcio, dove la stabilità tecnica sta diventando sempre più rara. Con una società che cerca soluzioni a lungo termine, la conferma di Tudor potrebbe dare alla Juventus quella continuità necessaria per risalire la classifica. Riuscirà a riportare la Vecchia Signora ai vertici?

Tudor Juve, il suo futuro potrebbe tingersi ancora di bianconero: Aghemo lo avvicina così alla permanenza sulla panchina juventina. Igor Tudor può rimanere alla Juventus anche dopo il Mondiale per Club. Ad affermarlo è Paolo Aghemo. Il giornalista di Sky Sport avvalora la permanenza del croato in bianconero attraverso le seguenti parole. PAROLE – « Non è da escludere che Tudor possa essere confermato anche dopo il Mondiale per Club. Peraltro ha un ottimo rapporto con il gruppo e con la squadra e questo è un punto a suo favore, oltre ad aver raggiunto la qualificazione alla Champions League. Però è cambiata la dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, Aghemo accresce le quotazioni di permanenza del tecnico: «Non è da escludere che possa essere confermato anche dopo il Mondiale per Club. C’è un punto a suo favore»

Leggi anche Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

