Tu hai il cervello di un criceto ha aggiunto poi in italiano citando la nonna di origini campane e strappando una risata al pubblico

Jimmy Kimmel ha portato un tocco di Italia sul palco di Los Angeles per il 79esimo anniversario della Repubblica. Con una battuta che cita la saggezza della nonna campana, ha strappato sorrisi e un senso di appartenenza. Questo momento non è solo un omaggio, ma un esempio di come l'umorismo possa unire culture diverse, riflettendo un trend sempre più forte: la celebrazione delle radici attraverso il sorriso. Non perdere l’occasione di ridere e riflettere!

I l comico Jimmy Kimmel su un palco di Los Angeles in occasione della Festa della Repubblica: “Oggi è il 79esimo anniversario della Repubblica italiana e io sono orgoglioso di esserne un nuovo membro”. “Tu hai il cervello di un criceto” ha aggiunto poi, in italiano, citando la nonna di origini campane e strappando una risata al pubblico. Leggi anche › Chi è Briciola, la cagnolina che il 2 giugno sfilerĂ davanti a Sergio Mattarella iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Jimmy Kimmel diventa italiano e festeggia la Repubblica a Los Angeles iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - "Tu hai il cervello di un criceto" ha aggiunto poi, in italiano, citando la nonna di origini campane e strappando una risata al pubblico

