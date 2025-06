Trump | Iran non avrà arsenale nucleare

Trump ribadisce la sua fermezza: "L'Iran non avrà arsenale nucleare". La dichiarazione arriva in un momento cruciale, mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran si intensificano. Questo è solo l'ultimo capitolo di una saga diplomatica che tiene il mondo con il fiato sospeso. Cosa significa realmente per la stabilità del Medio Oriente? Un punto chiave: senza accordi chiari, il rischio di escalation rimane alto!

0.30 "Non permetteremo alcun arricchimento dell'uranio" in un eventuale accordo con l'Iran. Così Trump su Truth. L'affermazione arriva mentre proseguono i negoziati tra Washington e Teheran sul programma nucleare iraniano. La presa di posizione smentisce quanto riportato dal sito Axios, secondo cui l'ultima proposta Usa avrebbe concesso un arricchimento limitato. Trump ribadisce così la linea dura già adottata in passato con Teheran e resta alta la tensione diplomatica sul dossier nucleare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

