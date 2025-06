Trump silura l’uomo candidato a guidare la Nasa e ridimensiona l’Occupy Mars di Elon Musk

Donald Trump mette in discussione la leadership della NASA e ridimensiona le ambizioni marziane di Elon Musk, riportando la Luna al centro del dibattito spaziale. Questo colpo di scena riflette un trend più ampio: l'incertezza politica può influenzare le esplorazioni spaziali. Mentre Marte sembra allontanarsi, l'umanità potrebbe riscoprire il nostro satellite naturale. Sarà davvero così? Una sfida affascinante che ci invita a riflettere sulle priorità dell'esplorazione spaziale.

Marte si allontana, la Luna torna al centro dell’attenzione, ma come sempre accade con il presidente americano Donald Trump, anche sul fronte dello spazio a dominare è soprattutto l’incertezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump silura l’uomo candidato a guidare la Nasa e ridimensiona l’Occupy Mars di Elon Musk

