Trump | Senza i dazi non sopravviveremo Domani il termine per presentare agli Usa le offerte di negoziato

Domani scade il termine per le offerte commerciali da parte dei Paesi, e l'amministrazione Trump lancia un appello deciso: "Senza i dazi, non sopravviveremo". In un contesto globale segnato da tensioni economiche e alleanze strategiche, questa mossa potrebbe influenzare non solo i mercati, ma anche le relazioni internazionali. Un aspetto interessante? La pressione crescente sui partner commerciali potrebbe rivelarsi determinante nel ridefinire gli equilibri economici mondiali.

L'amministrazione Trump chiede ai Paesi di presentare le loro migliori offerte per i negoziati commerciali entro domani, mentre i funzionari cercano di accelerare i colloqui con diversi partner prima della scadenza dell'8 luglio: è quanto emerge da una bozza di lettera ai partner negoziali visionata dalla Reuters. La bozza, proveniente dall'ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "Senza i dazi non sopravviveremo". Domani il termine per presentare agli Usa le offerte di negoziato

Dazi, Trump: "Palla nel campo della Cina". Casa Bianca: "Presto primi accordi"

