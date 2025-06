Trump senza i dazi gli Usa non sopravviveranno

Donald Trump riaccende il dibattito sui dazi, affermando che senza di essi l'economia americana è a rischio. In un contesto globale in cui le tensioni commerciali sono in aumento, il suo messaggio risuona come un campanello d'allarme. Mentre i mercati si interrogano sulle conseguenze di questa retorica, la questione dei dazi diventa cruciale. Come reagirà l'America a questa sfida economica? La risposta potrebbe segnare il futuro del commercio internazionale.

"Se ad altri Paesi è consentito usare dazi contro di noi e a noi non è consentito contrastarli, rapidamente e agilmente, con altre misure, il nostro Paese non ha nemmeno una piccola possibilità di sopravvivenza economica". Lo scrive Donald Trump su Truth, mentre la battaglia nei tribunali americani sulle tariffe imposte dal presidente continua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, senza i dazi gli Usa non sopravviveranno

Dazi, Trump: "Palla nel campo della Cina". Casa Bianca: "Presto primi accordi"

