' Trump non informato di raid ucraino con droni in Siberia'

Il mondo si muove rapidamente verso nuove tensioni geopolitiche e la notizia che Trump non fosse informato del raid ucraino in Siberia solleva interrogativi sulla sicurezza e la trasparenza delle informazioni. In un'epoca in cui i droni stanno rivoluzionando i conflitti, è sorprendente pensare a chi veramente controlla le informazioni. Quali altre sorprese ci riserva questo contesto incerto? La geopolitica gioca una partita sempre più complessa.

Trump non era informato dell'attacco ucraino con droni contro i bombardieri russi in Siberia: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Trump non informato di raid ucraino con droni in Siberia'

Leggi anche Cnn, Trump adirato con staff per non averlo informato su 'Taco' - Donald Trump, sempre al centro dell'attenzione, si infuria con il suo staff per non essere stato informato del termine "Taco" che lo etichetta come chiacchierone.

