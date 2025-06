Trump | Nessun arricchimento dell' uranio nell' accordo con l' Iran

Donald Trump torna a far sentire la sua voce sul delicato tema dell'accordo nucleare con l'Iran, promettendo che non ci sarà alcun arricchimento dell'uranio. Questo nuovo capitolo si inserisce in un contesto globale di crescente tensione geopolitica, dove le potenze mondiali stanno rivalutando le proprie strategie di sicurezza. In un momento storico in cui la diplomazia è più cruciale che mai, la questione nucleare potrebbe ridefinire gli equilibri del Medio Oriente e oltre. Restate sintonizzati!

"Non permetteremo alcun arricchimento dell'uranio nell'ambito di un potenziale accordo" con l'Iran. Lo ha assicurato il presidente americano Donald Trump sul suo social network Truth, mentre Washington e Teheran negoziano sul programma nucleare di Teheran. Il messaggio del presidente degli Stati Uniti arriva dopo che il sito web Axios ha rivelato che l'ultima proposta avanzata dagli americani sabato ha consentito agli iraniani di effettuare un arricchimento limitato dell'uranio, cosa che il governo statunitense ha sempre escluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: Nessun arricchimento dell'uranio nell'accordo con l'Iran

Leggi anche Trump tuona contro la Russia: “Senza di me nessun accordo, ma Putin non sta facendo una bella figura” - Donald Trump si scaglia contro la Russia, affermando che senza di lui non ci sarebbero stati accordi.

