Trump Musk boccia la legge di bilancio | Disgustoso abominio

Elon Musk non le manda a dire e definisce il bilancio di Trump un "disgustoso abominio". Le sue parole risuonano forti in un'epoca in cui trasparenza e responsabilità sono richieste a gran voce dai cittadini. Questo scambio di accuse ci fa domandare: quale futuro economico stiamo costruendo? La tensione tra innovazione e politica si fa sempre più palpabile. Non resta che seguire il dibattito, perché le scelte di oggi plasmeranno il domani.

(Adnkronos) – Elon Musk spara a zero sul bilancio di previsione messo a punto dall'Amministrazione del presidente Donald Trump e approvato dalla Camera dei rappresentanti il mese scorso, liquidandolo come un "disgustoso abominio". "Mi dispiace ma non riesco più a stare zitto. Vergogna per chi lo ha votato, sapete di aver fatto una cosa sbagliata".

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

