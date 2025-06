Trump messaggio all’Iran e post su esercito | Usa ha tante armi speriamo di non doverle usare

Donald Trump lancia un messaggio chiaro all'Iran, sottolineando la potenza dell'esercito americano e l'accumulo di armi senza precedenti. In un momento in cui le tensioni geopolitiche sono alle stelle, il suo invito a non usare la forza fa riflettere: si sta preparando un nuovo capitolo nella storia dei conflitti? Con la sicurezza internazionale in discussione, la posta in gioco è alta. Rimanere informati è fondamentale per capire le prossime mosse.

(Adnkronos) – "Ho appena avuto un bel colloquio con i nostri vertici militari. E' l'Esercito più forte che abbiamo mai avuto, anche perché stiamo accumulando armi a un ritmo mai visto prima nel nostro Paese. Speriamo, tuttavia, di non doverle mai usare". Così nella notte su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump, messaggio all’Iran e post su esercito: “Usa ha tante armi, speriamo di non doverle usare”

Leggi anche Marco Rubio trasmette il messaggio di Trump a Lavrov: piano di pace per la guerra Russia-Ucraina - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha trasmesso a Lavrov un forte messaggio di Donald Trump: gli Stati Uniti sono impegnati a promuovere un piano di pace duraturo per risolvere la guerra tra Russia e Ucraina, evidenziando la volontà di stabilizzare la regione e tentare una fine positiva del conflitto.

