Trump i dazi sull’acciaio e la sponda Usa-Giappone | cosa sta succedendo

Trump alza i dazi sull'acciaio al 50%, un passo audace che segna un nuovo capitolo nel protezionismo globale. Questa mossa non solo mira a tutelare l'industria americana, ma stringe anche legami strategici con il Giappone, in un contesto geopolitico sempre più complesso. Il futuro del commercio internazionale è in gioco: cosa significa per il mercato globale e per le economie alleate? Rimanete sintonizzati!

La mossa del presidente statunitense Donald Trump, che ha alzato al 50% i dazi sull’acciaio in entrata negli Stati Uniti a partire dal 4 giugno, è una manovra sostanzialmente protezionistica che rafforza l’ibridazione tra politica economica, decisioni commerciali e sicurezza nazionale. Se infatti da un lato sul fronte della protezione della produzione del materiale più strategico per l’industria dall’ondata di importazioni proveniente da mercati stranieri Trump ha agito assecondando una tendenza volta soprattutto a garantire la filiera siderurgica per il suo ruolo nella produzione volta a rifornire le forze armate (principalmente i cantieri navali), dall’altro il raddoppio dei dazi si inserisce in un sistema in evoluzione sul fronte del mercato dell’acciaio. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Trump, i dazi sull’acciaio e la sponda Usa-Giappone: cosa sta succedendo

