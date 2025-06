Trump firma per alzare al 50% i dazi sull' alluminio e sull' acciaio

Nella dinamica internazionale attuale, le tensioni commerciali si intensificano: Trump firma un decreto per alzare i dazi sulll'alluminio e l'acciaio al 50%. Un passo che arriva dopo la telefonata con von der Leyen, segno di un confronto costante tra USA e UE. Gli esperti avvertono: queste scelte potrebbero influenzare non solo le economie, ma anche la geopolitica globale. Rimanete aggiornati su come si evolverà questa partita!

In precedenza telefonata tra von del Leyen e Trump. Il portavoce della Commissione Ue, Olof Gill, ha definito positivo il primo giorno di negoziati con gli Usa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump firma per alzare al 50% i dazi sull'alluminio e sull'acciaio

Leggi anche Trump firma accordi miliardari con l'Arabia Saudita - Donald Trump ha siglato importanti accordi miliardari con l'Arabia Saudita, che includono un pacchetto di armamenti da 146 miliardi di dollari e contratti strategici con giganti tecnologici come Boeing, Oracle e Amazon.

quotidiano.net scrive: Donald Trump firmerà oggi l'ordine esecutivo per portare al 50% i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Lo riporta money.it: È appena giunta la decisione di Trump di alzare (ancora) i dazi su acciaio e alluminio canadesi ... che aveva già innalzato le tariffe doganali sulle importazioni canadesi al 25%. Si passa ora al 50%, ...

Si legge su quotidiano.net: Trump ha subito risposto minacciando di portare al 50% i dazi su tutto l'acciaio e l'alluminio in arrivo negli Stati Uniti dal Canada. Ma già in serata Trump, dopo una giornata sull’altalena ...