Trump firma | dazi alluminio-acciaio 50%

Donald Trump torna alla carica con una mossa strategica: i dazi su alluminio e acciaio saliranno al 50%. Questa decisione non è solo una manovra economica, ma un chiaro segnale di protezionismo in un contesto globale sempre più instabile. Mentre il mercato si prepara a reagire, è interessante notare come queste politiche influenzino le dinamiche commerciali e le relazioni internazionali. Rimanete sintonizzati per scoprire gli sviluppi!

21.20 Donald Trump firmerà a breve l'ordine esecutivo per portare al 50% i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Abbiamo inviato una lettera a tutti i nostri partner per ricordare loro, in modo amichevole, che le scadenze sui dazi stanno arrivando" ha anche rivelato precisando di "non poter commentare" il contenuto del messaggio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

