Trump contro Wolff | giornalista di fake

Trump torna all'attacco contro il giornalista Michael Wolff, definendolo "di terz'ordine" e alimentando così il dibattito sul rapporto tra politica e informazione. Questo scontro riaccende i riflettori sulla fiducia dei cittadini nei media, un tema sempre più rilevante nell'era della disinformazione. La polemica è un richiamo a riflettere: chi possiamo realmente considerare fonte affidabile? Un invito a esaminare il nostro consumo di notizie!

3.46 Il presidente Usa, Trump torna a polemizzare con la stampa: il bersaglio è Michael Wolff, giornalista di lungo corso e autore del controverso Fire and Fury, il libro che ha svelato i retroscena più turbolenti del primo anno della sua presidenza. In un post su Truth, Trump definisce Wolff "un giornalista di terz'ordine". L'accusa principale? Aver diffuso la "fake" secondo cui l'astio del tycoon verso Harvard deriverebbe dal fatto che non sia mai stato ammesso.Trump smentisce:"Mai fatto domanda di ammissione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

