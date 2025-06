Truffe ad anziani in zona Vaticano | fermata coppia di napoletani

Una preoccupante ondata di truffe ai danni di anziani sta colpendo Roma, con una coppia di napoletani arrestata nel quartiere Vaticano. Questi malviventi sfruttano la vulnerabilità delle vittime, tra cui persone di 85 anni, usando trucchi ingegnosi per sottrarre loro denaro. Questo fenomeno mette in evidenza un problema sociale in crescita: la protezione degli anziani. È fondamentale rimanere vigili e sensibilizzare le famiglie su questi rischi sempre più comuni.

Una serie di truffa sono state registrate ai danni di alcuni anziani di Roma. Dietro cisarebbero alcuni soggetti napoletani. Attraverso un collaudato sistema, le vittime, di età compresa tra gli 85 e 96 anni, venivano contattate, dai c.d. "telefonisti" che attraverso vari espedienti tra cui.

