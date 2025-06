Truffatori seriali di anziani si fingevano tecnici del gas o carabinieri | il bottino supera i 500mila euro

Un allarmante fenomeno di truffe agli anziani sta dilagando, con sei malviventi arrestati a Varese dopo aver sottratto oltre 500mila euro. Fingendosi tecnici del gas o carabinieri, hanno colpito in maniera sistematica, approfittando della vulnerabilità delle vittime. Questo triste trend evidenzia l'importanza della consapevolezza e della prevenzione: come tutelare i nostri cari da simili raggiri? Scopri le strategie per difendersi!

Sono sei i truffatori seriali di anziani finiti in carcere in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Varese. Hanno messo a segno 30 colpi in soli otto mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Truffatori seriali di anziani si fingevano tecnici del gas o carabinieri: il bottino supera i 500mila euro

Riporta fanpage.it: Sono sei i truffatori seriali di anziani finiti in carcere in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di ...

Truffe agli anziani in Salento: fingevano di essere carabinieri per estorcere soldi

Secondo quotidianodipuglia.it: che negli ultimi giorni avrebbero messo a segno almeno 4 truffe ai danni di persone anziane avvenuti nei comuni di Gagliano del Capo, Melissano, Squinzano e Locorotondo (BA). I presunti truffatori ...

Caivano, truffe agli anziani in tutta Italia, guadagni da un milione al mese. Le intercettazioni: «Non ha soldi? Sbattila per l'aria e vattene»

Da corriereadriatico.it: È quanto emerso nel corso delle indagini condotte dai carabinieri di Caivano e coordinate dalla Procura di Napoli Nord sulla banda specializzata nelle truffe agli anziani. In alcuni casi, si fingevano ...