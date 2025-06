Truffata per 10 mila euro a Roma dai finti carabinieri come è stata raggirata | caccia ai ladri

A Roma, la truffa ai danni di un'anziana è un triste esempio di come i raggiri stiano diventando sempre più sofisticati. I finti carabinieri, abilmente camuffati, hanno sottratto ben 10 mila euro, alimentando un trend preoccupante: l'aumento delle frodi agli anziani. Questo episodio ci ricorda l'importanza di rimanere vigili e informati, proteggendo le fasce più vulnerabili della nostra società. Non abbassiamo la guardia!

Un giovane arrestato a Roma per estorsione: ingannava anziani con finti incidenti per sottrarre denaro e gioielli.

La richiesta era di 10 mila euro per evitare conseguenze legali. La vittima, confusa e preoccupata, è stata indotta a consegnare monili in oro e gioielli a un complice, l'"addetto al ritiro".

